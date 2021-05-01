Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию РФ

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству Sputnik.

Она подчеркнула, что "на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимися дипломатическими способами", с помощью переговоров и консультаций.

"Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам – и реальным, и вымышленным – намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", – заявила Захарова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".

Ранее в пятницу МИД России опубликовал фамилии восьми граждан стран – членов ЕС, которым был запрещен въезд в РФ. В список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Молдова.

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