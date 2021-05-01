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Тень человека падает на фасад штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Россия запретила въезд в страну главе Европарламента и еще семи гражданам Евросоюза

© AP Photo / Francisco Seco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210501/34602908/Rossiya-zapretila-vezd-v-stranu-glave-Evroparlamenta-i-esche-semi-grazhdanam-Evrosoyuza.html

Москва опубликовала список из восьми еврочиновников, которым закрыт въезд в Россию, в черный список включен в том числе глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовало список невъездных в страну чиновников ЕС. В список вошли восемь человек, включая председателя Европарламента Давида-Марию Сассоли.

При этом подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым ранее запретили въезд на территорию Евросоюза, сообщает РИА Новости.

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным ограничениям были подвергнуты шесть россиян", – говорится в заявлении МИД РФ.

В список были включены: председатель Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европарламента Давид Сассоли, глава шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Оса Скотт, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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