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Здание Министерства иностранных дел РФ и Большой Кремлевский дворец.

Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210501/34603173/russia-gotova-sodeystvovat-resheniyu-spora-Dushanbe-i-Bishkek.html

Россия приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью Sputnik.

"Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", – сказала она.

Захарова заявила, что положительно оценивает призывы властей Кыргызстана и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия.

Пресс-служба МИД РФ
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"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", – подчеркнула она.

Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженные столкновения. В ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. В пятницу Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Молдова.

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