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Здание американского посольства в Москве

Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

© Sputnik / Ilia Pitalev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210501/34603441/zakharova-usa-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-russia.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", – заявила Захарова.

"Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", – подчеркнула она.

Пресс-служба МИД РФ
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Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.

В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Молдова.

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