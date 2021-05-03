Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне - Анджей Дуда

Президент Польши рассказал, какие еще вопросы планируются к рассмотрению на саммите альянса в начале лета.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Дорожную карту для вступления Украины в альянс обсудят на июньском саммите НАТО, заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

В понедельник в Польше отмечается 230-летие первой Конституции. Эта дата празднуется как День Конституции страны. На мероприятия в Варшаву прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии, передает РИА Новости.

"Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита "Бухарестской девятки", то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины", - сказал Дуда.

"Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня – состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться", - добавил Дуда.

Он пояснил, что на саммите НАТО обсудят, "во-первых, вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с этим безопасности всей Центральной Европы, а во-вторых, вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется".

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