13:30 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб

Главы МИД стран G7 обсудят отношения с Россией и Китаем

© AP Photo / Matt Dunham
Политика
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210504/34622824/glavy-mid-stran-g7-obsudyat-otnosheniya-s-russia-china-a-takzhe-ukraine-i-belorussia.html

По заявлению британского МИД, во вторник планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека".

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В Лондоне проходит пленарное заседание министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).

© CC BY-SA 3.0 / Katie Chan / HMS Northumberland (F238)
Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

На повестке дня во вторник – взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, ситуация в Ливии, Эфиопии, Белоруссии и гражданская война в Сирии.

Британское внешнеполитическое ведомство отметило, что это первая крупная очная встреча глав внешнеполитических ведомств G7 с начала пандемии, и опубликовало список основных тем, которые будут обсуждаться на заседании во вторник. Планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека".

"Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", – отмечается в сообщении.

Утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме, изучат информацию от правительства национального единства о ситуации на местах, сообщает РИА Новости. Ожидается, что глава британского МИД Доминик Рааб призовет участников встречи "принять более решительные меры против военной хунты".

"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе путем наращивания войск на границе с Украиной, а также лишение свободы Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", – приводятся слова Рааба.

Позже министры планирует обсудить ситуацию в Ливии, продолжающуюся войну в Сирии, ситуацию в Эфиопии, Сомали, Сахеле и в Западных Балканах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Заявления Британии о "российской угрозе" прокомментировали в Кремле

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
ФК Зенит разгромил Локомотив и стал чемпионом России по футболу третий сезон подряд
Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться