Главы МИД стран G7 обсудят отношения с Россией и Китаем

По заявлению британского МИД, во вторник планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека".

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. В Лондоне проходит пленарное заседание министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).

На повестке дня во вторник – взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, ситуация в Ливии, Эфиопии, Белоруссии и гражданская война в Сирии.

Британское внешнеполитическое ведомство отметило, что это первая крупная очная встреча глав внешнеполитических ведомств G7 с начала пандемии, и опубликовало список основных тем, которые будут обсуждаться на заседании во вторник. Планируется провести дискуссии по основным геополитическим вопросам, "угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека".

"Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", – отмечается в сообщении.

Утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме, изучат информацию от правительства национального единства о ситуации на местах, сообщает РИА Новости. Ожидается, что глава британского МИД Доминик Рааб призовет участников встречи "принять более решительные меры против военной хунты".

"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе путем наращивания войск на границе с Украиной, а также лишение свободы Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", – приводятся слова Рааба.

Позже министры планирует обсудить ситуацию в Ливии, продолжающуюся войну в Сирии, ситуацию в Эфиопии, Сомали, Сахеле и в Западных Балканах.

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