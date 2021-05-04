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Саммит ЕС

МИД Франции: на саммите в ЕС обсудят все меры против России

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210504/34629153/mid-frantsii-na-sammite-v-es-obsudyat-vse-mery-protiv-rossii.html

Докладчик ПАСЕ Жак Мэр заявил, что ЕС не принял ответных мер после того, как Россия запретила ряду европейских чиновников въезд на свою территорию.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В конце мая на саммите ЕС будут обсуждаться все варианты мер в отношении Российской Федерации, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Я хотел бы указать на то, что мы будем отстаивать стратегию твердости, изучая все варианты (мер в отношении России - ред.) на европейском саммите в конце месяца, в котором примет участие президент республики", - сказал Бон, выступая на заседании Национальной ассамблеи.

Тень человека падает на фасад штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Россия запретила въезд в страну главе Европарламента и еще семи гражданам Евросоюза

Перед ним выступил докладчик ПАСЕ Жак Мэр, который призвал к использованию всех юридических инструментов, чтобы "заставить Россию соблюдать свои обязательства" в ситуации с Алексеем Навальным. Он также заявил, что ЕС не принял ответных мер после того, как Россия запретила ряду европейских чиновников въезд на свою территорию, передает РИА Новости.

В пятницу МИД РФ опубликовал имена восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. В список попали глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова и Мэр. Этот шаг был предпринят в ответ на введенные второго и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести россиян.

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