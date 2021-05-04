Блинкен: разговор Путин-Байден был бы полезен России и США

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.
"Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.
Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе.
Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.
"Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.
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