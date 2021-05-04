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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен: разговор Путин-Байден был бы полезен России и США

© REUTERS / Chris J Ratcliffe
Политика
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Sputnik Молдова
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Политик также заявил, что обе страны могут сотрудничать по ряду вопросов - например, в области стратегической стабильности.

КИШИНЕВ, 4 мая   – Sputnik. Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

"Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.

Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе.

Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве
© Sputnik / Алексей Дружинин
Названы сроки возможной встречи Путин - Байден
"Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия - ред.) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря", - добавил Блинкен.

Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.

"Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.

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