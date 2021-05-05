Главы МИД "большой семерки" полтора часа обсуждали Россию

В ходе саммита министры иностранных дел стран G7 больше всего времени потратили на обсуждение России и Китая.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан, Ливию или Мьянму. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне.

"Мы начали в 8.45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше - по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан", – рассказал он.

По словам источника, в ходе встречи госсекретарь Энтони Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.

Позже в своем Twitter Блинкен написал:

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства".

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

​При этом госсекретарь не уточнил, о каких обязательствах идет речь, сообщает РИА Новости. Представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявление Блинкена, написал, что речь идет о Минских соглашениях и пояснил, что по мнению администрации США, России нужно "добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины".

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