Теперь президентская республика: глава Киргизии подписал новую Конституцию

Изменения в Конституции страны по сути означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал проект Конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления.

Мероприятие проходило в государственной резиденции Ала-Арча, передает РИА Новости. В нем принимали участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.

Проект новой Конституции был принят в ходе референдума, прошедшего в Киргизии 11 апреля этого года, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. По данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.

Согласно новой Конституции, в стране будут переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин – глава президентской администрации. Также введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. При этом документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.

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