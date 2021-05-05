13:26 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Садыр Жапаров

Теперь президентская республика: глава Киргизии подписал новую Конституцию

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0a/31988507.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210505/34633190/teper-prezidentskaya-respublika-glava-kirgizii-podpisal-novuyu-konstitutsiyu.html

Изменения в Конституции страны по сути означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал проект Конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления.

Мероприятие проходило в государственной резиденции Ала-Арча, передает РИА Новости. В нем принимали участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты парламента, представители судейского корпуса, правительства страны, общественные деятели.

Садыр Жапаров
© Sputnik / Алексей Майшев
Жапаров с отрывом побеждает на выборах президента Киргизии

Проект новой Конституции был принят в ходе референдума, прошедшего в Киргизии 11 апреля этого года, в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. По данным ЦИК, за проект нового основного закона страны проголосовали 79,3%, против - 13,7%. Явка избирателей на референдуме составила почти 37%.

Согласно новой Конституции, в стране будут переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин – глава президентской администрации. Также введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. При этом документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Продукция ВАЗа (Волжский автомобильный завод) в Тольятти, 1971 год
Фото: как Fiat повлиял на производство машин в СССР
Радоница с закрытыми кладбищами в Кишиневе
Видео: COVID мешает традиции - на Радуницу кладбища в Кишиневе вновь закрыты
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться