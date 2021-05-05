Президент Болгарии распускает парламент, выборы состоятся в июле

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в ближайшее время распустит парламент и назначит следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное радио (БНР).
"На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу временное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", – заявил президент, слова которого приводит радио.
Согласно конституции Болгарии, президент мог вручить третий мандат любой партии, имеющей представительство в парламенте, не обязательно занявшей третье место на выборах. В случае неудачи всех трех попыток президент назначает временное правительство для подготовки страны к парламентским выборам.
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