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Болгария

Президент Болгарии распускает парламент, выборы состоятся в июле

© AP Photo / Valentina Petrova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210505/34633914/prezident-bolgarii-raspuskaet-parlament-vybory-sostoyatsya-v-iyule.html

Президент Румен Радев в ближайшее время распустит Народное собрание. Ожидается, что выборы состоятся 11 июля.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в ближайшее время распустит парламент и назначит следующие парламентские выборы на 11 июля, передает Болгарское национальное радио (БНР).

"На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу временное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля", – заявил президент, слова которого приводит радио.

Видео: как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
© Video: Sputnik / privesc.eu / facebook / Corneliu Furculita youtube / Curtea Constituțională
Как Молдова дошла до досрочных парламентских выборов
По данным БНР, перед своим решением президент передал мандат на формирование правительства Болгарской социалистической партии (БСП), но лидер политической силы отказалась, передает РИА Новости.

Согласно конституции Болгарии, президент мог вручить третий мандат любой партии, имеющей представительство в парламенте, не обязательно занявшей третье место на выборах. В случае неудачи всех трех попыток президент назначает временное правительство для подготовки страны к парламентским выборам.

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