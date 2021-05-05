Путин поговорил по телефону с Эрдоганом: что обсуждали

В телефонном разговоре лидеры двух стран затронули целый ряд тем, в том числе налаживание производства в Турции вакцины "Спутник V".

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили ситуацию с распространением коронавируса, учитывая, что в Турции в настоящее время действует локдаун. Россия подчеркнула готовность "к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении".

"Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V". Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях", - отмечается в сообщении.

Турецкий лидер выразил благодарность российской стороне за оказываемое содействие. "По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", - сообщает пресс-служба.

Кроме аспектов, связанных с пандемией коронавируса, президенты двух стран обсудили и актуальные вопросы региональной проблематики.

"Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики", - отмечается в пресс-релизе.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили и проблематику нагорно-карабахского урегулирования, "в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта".

По итогам беседы лидеры двух стран достигли договоренности о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога.

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