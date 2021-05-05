Крупнейшие за 25 лет учения США в Европе пройдут в Эстонии

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Учения Swift Response в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских Сил обороны.
Эти маневры - Swift Response - являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих.
"В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении", - говорится в сообщении.
Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмси на Центральный полигон.
В учениях Swift Response будет отрабатываться защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения завершатся 14 мая.
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