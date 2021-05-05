"Большая семерка" высказалась за стабилизацию отношений с Россией

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Страны "Большой семерки" (G7) заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект итогового коммюнике после встречи глав МИД "семерки".

"Мы подтверждаем наш интерес в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - приводит агентство текст заявления, его цитирует РИА Новости.

Главы МИД стран G7 также намерены выступить с обвинением в адрес РФ о том, что та якобы "предпринимает вредоносные действия в киберпространстве и использует дезинформацию". Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.

Нынешняя встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" - первая после начала пандемии, которая проводится в очном формате. Она нацелена на подготовку саммита G7, который пройдет 11-13 июня под председательством Великобритании.

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