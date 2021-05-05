23:39 05 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.34
  • USD17.77
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Саммит глав МИД стран G7 в Лондоне

"Большая семерка" высказалась за стабилизацию отношений с Россией

© AP Photo / Pool / Stefan Rousseau
Политика
Получить короткую ссылку
120 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/05/34640930.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210505/34640908/Bolshaya-semerka-vyskazalas-za-stabilizatsiyu-otnosheniy-s-Rossiey.html

Главы внешнеполитических ведомств "Группы семи" собрались в Лондоне, чтобы обсудить самые актуальные вопросы международной повестки.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Страны "Большой семерки" (G7) заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект итогового коммюнике после встречи глав МИД "семерки".

Подготовка к саммиту G7. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
Главы МИД "большой семерки" полтора часа обсуждали Россию

"Мы подтверждаем наш интерес в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией", - приводит агентство текст заявления, его цитирует РИА Новости.

Главы МИД стран G7 также намерены выступить с обвинением в адрес РФ о том, что та якобы "предпринимает вредоносные действия в киберпространстве и использует дезинформацию". Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.

Нынешняя встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" - первая после начала пандемии, которая проводится в очном формате. Она нацелена на подготовку саммита G7, который пройдет 11-13 июня под председательством Великобритании.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Саммит "Большой семерки": на что надеется Запад
"Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Фото: первым делом - самолеты: репетиция воздушной части Парада Победы в Москве
Россия: Ночная репетиция парада Победы прошла в центре Москвы
Видео: как прошла ночная репетиция парада Победы в центре Москвы
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться