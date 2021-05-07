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Игорь Додон и Александр Лукашенко, архивное фото

Игорь Додон: "Лукашенко — настоящий государственник и патриот"

© Photo : Fscebook / Igor Dodon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210507/34653678/igor-dodon-lukashenko-nastoyashij-gosudarstvennik-i-patriot.html

Лидер социалистов рассказал о своих встречах с президентом Белоруссии и о том, чему Молдова может научиться у этой страны.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Белоруссия может служить примером для Молдовы, заявил лидер социалистов Игорь Додон в очередном выпуске своего видеоблога "Президент Игорь Додон отвечает".

Белорусское государство динамично развивается, а экономика страны по объему ВВП и уровню инфраструктуры уже ушла вперед по отношению к моменту распада Советского Союза, в отличие от Молдовы, отметил Додон. "Я считаю, что с Белоруссии можно и нужно брать пример", — сказал он.

Председатель ПСРМ сообщил, что доволен встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась во время его визита в Минск для участия в церемонии открытия бюста Героя Советского Союза Иона Солтыса.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Видел, что кто-то меня с этим поздравляет, говорит, молодцы, держитесь вместе. Кто-то меня критикует. Чтобы вы знали четко мою позицию — я считаю, что Александр Григорьевич Лукашенко — настоящий патриот и государственник своей страны. Благодаря ему Белоруссия развивается и существует как государство", — сказал Додон.

Лидер социалистов также сообщил, что из государственного бюджета Молдовы не было потрачено на его визит в Минск ни одного лея, и все расходы взяла на себя белорусская сторона.

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Теги:
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