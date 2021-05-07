Псаки намерена уйти с должности пресс-секретаря президента США

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки не исключает возможности в следующем году покинуть свой пост. Об этом она заявила в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода для CNN.

По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о таком сроке работы, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", — сообщила она.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента еще в администрации Барака Обамы. Она известна своими противоречивыми высказываниями и резкой критикой в адрес Москвы. Не раз Псаки становилась объектом критики и пародий из-за многочисленных оговорок и путаницы, которые допускала при обсуждении вопросов глобальной политики.

Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Кроме того, некоторые СМИ приписывают ей фразу с угрозой послать американский флот к берегам Белоруссии, но другие издания называют это выдумкой.

В российской Госдуме считают, что содержание американской внешнеполитической риторики после возможного ухода Псаки с поста пресс-секретаря президента США вряд ли изменится.

"Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников Госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира. Если угодно, Псаки - "плоть от плоти" современной американской дипломатии", – отметила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По мнению российского депутата, Псаки давно стала олицетворением "фирменного стиля" Госдепа при новой администрации Байдена. Панина отметила, что было бы хорошо, если бы "с уходом Псаки поменялась бы не только форма, но и содержание американской внешнеполитической риторики". "Однако надежд на это мало", – констатировала парламентарий.

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