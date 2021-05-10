13:03 10 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Президент США Джо Байден

Президент США выступит на саммите "Бухарестской девятки"

© REUTERS / Andrew Harnik
Политика
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1d/34569317.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210510/34692394/Prezident-SShA-vystupit-na-sammite-Bukharestskoy-devyatki.html

Саммит стран НАТО Восточной Европы состоится в формате онлайн, в рамках которого лидер Белого дома заявит о стремлении США к более тесному взаимодействию с союзниками.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Выступление президента США Джо Байдена на саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО ожидается в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Джо Байден
© AP Photo / KEVIN LAMARQUE
Байден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным

"Президент поговорит с союзниками по восточному флангу НАТО, которые будут встречаться на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в следующем месяце он доведет до них свое желание более тесного сотрудничества с нашими союзниками в Центральной Европе и регионах Балтийского и Черного моря по всему спектру глобальных вызовов", - говорится в расписании Белого дома.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Депутат Госдумы о военных учениях в Румынии: НАТО отрабатывает свои задачи
Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне - Анджей Дуда
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
День Победы в странах ближнего зарубежья: как это было
День Победы в странах СНГ: как это было
АГРАРНЫЕ РЫНКИ КИШИНЕВА заглушка
Аграрные рынки Кишинева - 2021

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться