Президент США выступит на саммите "Бухарестской девятки"

Саммит стран НАТО Восточной Европы состоится в формате онлайн, в рамках которого лидер Белого дома заявит о стремлении США к более тесному взаимодействию с союзниками.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Выступление президента США Джо Байдена на саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО ожидается в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Президент поговорит с союзниками по восточному флангу НАТО, которые будут встречаться на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в следующем месяце он доведет до них свое желание более тесного сотрудничества с нашими союзниками в Центральной Европе и регионах Балтийского и Черного моря по всему спектру глобальных вызовов", - говорится в расписании Белого дома.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

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