Видео: столкновения в Восточном Иерусалиме - десятки пострадавших

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Ранения в результате столкновений палестинцев с израильской полицией на территории мечети аль-Акса в Иерусалиме утром в понедельник получили десятки людей, передает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадало 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

"Десятки людей в мечети аль-Акса получили ранения резиновыми пулями и пострадали от удушья в результате нападения оккупационных сил на дворы мечети и закрытия ворот, ведущих к ней", - пишет агентство.

По его данным, израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное, варварское нападение" на мечеть.

Красный Полумесяц отметил, что полиция не разрешает медперсоналу пройти на территорию мечети для помощи пострадавшим.

Источник в Совете Безопасности ООН ранее сообщил РИА Новости, что СБ ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудят ситуацию вокруг столкновений в Иерусалиме. Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призвал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом". Озабоченность в связи с ростом напряженности выразили также в МИД РФ, призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. ЕС также призвал к деэскалации ситуации.

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