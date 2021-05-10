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Американский корабль USCGC Hamilton

Видео: в порт Одессы впервые за 13 лет вошел американский фрегат

© Photo : U.S. Coast Guard, Lt. Andrew Breen
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210510/34693147/Video-v-port-Odessy-vpervye-za-13-let-voshel-amerikanskiy-fregat.html

Как сообщают местные СМИ, фрегат береговой охраны USCGC Hamilton утром в понедельник пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник зашел в порт Одессы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Думская".

Накануне в Черном море прошли совместные учения украинских пограничников и береговой охраны США.

Фрегат пришвартовался на 15-м причале одесского Морвокзала в 08.30 утра по местному времени (совпадает с кишиневским). 

В Черное море USCGC Hamilton зашел 27 апреля. За это время он провел учения с береговой охраной Грузии. В МИД России отметили, что США и другие страны НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Черного моря и стремятся нарастить присутствие у границ России.

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