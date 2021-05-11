Совбез РФ: США создают для разных стран программы работ по биооружию

Юрий Аверьянов утверждает, что деятельность "реализуется через жесткое навязывание" нескольких программ, в том числе "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения".

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

"В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения", – заявил Аверьянов.

Он обратил внимание на то, что такая деятельность "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее указывал на то, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. По словам Патрушева, существуют веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.

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