19:06 11 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.48
  • USD17.84
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Здание министерства иностранных дел России

Румынский дипломат объявлен персоной нон грата в России

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
Получить короткую ссылку
3210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0a/32406498.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210511/34707900/rumynskiy-diplomat-obyavlen-personoy-non-grata-v-russia.html

Помощник атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве Кристиан Истрате должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата, передает РИА Новости. Решение было принято в ответ на высылку российского дипломата из Румынии. Помощник военного атташе должен покинуть Россию в течение 72 часов, говорится в заявлении МИД РФ.

Здание американского посольства в Москве
© Sputnik / Ilia Pitalev
Десять американских дипломатов объявлены МИД России персонами нон грата

"Одиннадцатого мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении МИД.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте", - добавили в российском министерстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Глава МИД Чехии: Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой
Политолог - о высылке дипломата РФ из Румынии: раньше в подобном участвовала и Молдова

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Мемориал Вечность в Кишиневе
День Победы объединил десятки тысяч жителей Молдовы
Легендарный кукурузник: почему У-2 называли грозой немцев – видео
Видео: "Гроза немцев" - легендарный У-2
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться