Румынский дипломат объявлен персоной нон грата в России

Помощник атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве Кристиан Истрате должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата, передает РИА Новости. Решение было принято в ответ на высылку российского дипломата из Румынии. Помощник военного атташе должен покинуть Россию в течение 72 часов, говорится в заявлении МИД РФ.

"Одиннадцатого мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении МИД.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте", - добавили в российском министерстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova