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Кремль

Кремль рассказал о возможном формате встречи Путина и Байдена

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210513/34729686/kreml-rasskazal-o-vozmozhnom-formate-vstrechi-putina-i-baydena.html

Ранее Белый дом сообщил, что президент США предложил Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Вопрос о личной встрече или встрече в онлайн-формате президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет решаться эпидемиологами, передает РИА Новости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен
© REUTERS / Chris J Ratcliffe
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"Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком режиме может пройти встреча.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Байден заявлял, что надеется встретиться с Путиным в июне.

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