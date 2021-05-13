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Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии

Активность НАТО у границ России выросла - командующий Северным флотом

© Photo : Defense Visual Information Distribution Service / Cpl. Brennon Taylor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210513/34736133/Aktivnost-NATO-u-granits-Rossii-vyrosla-komanduyuschiy-Severnym-flotom.html

Российские военные говорят о росте интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. За последние годы возросла иИнтенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
© Ruptly
Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО

"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", -  цитирует РИА Новости слова Моисеева на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

Он также сообщил об увеличении интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.

"При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США", - отметил командующий.

По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".

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