Путин подтвердил Пашиняну настрой на продолжение посредничества в Карабахе

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Уточняется, что продолжилось обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В Кремле также заявили, что в ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе "Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня".

"С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе", – говорится в сообщении.

Пашинян, как уточняет Кремль, "выразив признательность президенту России, высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия – с тем, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

Кроме того, стороны обсудили вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

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