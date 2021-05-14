Путин о ситуации на Украине: страну превращают в антипода России

Российский лидер провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалась, в частности, ситуация на Украине.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Киев становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие Россию задуматься о собственной безопасности, заявил президент РФ Владмимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, <...> имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин также добваил, что из Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают <...> в какую-то анти-Россию", — сказал он.

Кроме того, по словам российского президента, сейчас киевские власти проводят зачистку политического поля "от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины <...> и за добрососедские отношения с Россией".

"Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", — указал он.

Комментируя уголовное преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, президент РФ заметил, что украинским гражданам ставят в вину контакты с Москвой по экономическим вопросам.

"Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — добавил он.

Владимир Путин назвал такие решения политическими и избирательными.

Накануне киевский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Политику грозит до 15 лет лишения свободы, он отвергает все обвинения, называя их политическими. Кроме того, ранее на Украине ввели санкции против его однопартийца Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание.

В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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