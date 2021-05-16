Боррель назвал российский список недружественных стран необоснованным

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Евросоюз считает действия Москвы по созданию списка недружественных стран необоснованными, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — говорится в его заявлении.

Боррель подчеркнул, что союз "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Он также призвал Москву "в полной мере уважать Венскую конвенцию", пишет РИА Новости

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"

Главы стран ЕС обсудят отношения с Россией на саммите 24-25 мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova