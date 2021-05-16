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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото

Боррель назвал российский список недружественных стран необоснованным

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210516/34759936/Borrel-nazval-rossiyskiy-spisok-nedruzhestvennykh-stran-neobosnovannym.html

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил список недружественных стран, утвержденный правительством России в пятницу.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Евросоюз считает действия Москвы по созданию списка недружественных стран необоснованными, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами", — говорится в его заявлении.

Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Россия опубликовала список недружественных ей стран
Боррель подчеркнул, что союз "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Он также призвал Москву "в полной мере уважать Венскую конвенцию", пишет РИА Новости.

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Теперь на них распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"

Главы стран ЕС обсудят отношения с Россией на саммите 24-25 мая.

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