Госдума России рассмотрит 18 мая денонсацию Договора по открытому небу

В минувший вторник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Комитет законодательного собрания России по международным делам назначил дату рассмотрения законопроекта о денонсации Договора по открытому небу, который ранее внес в Госдуму президент страны.

Глава думского комитета Леонид Слуцкий подтвердил информацию о том, что рассмотрение состоится во вторник, 18 мая.

"И во вторник мы денонсируем этот договор", – цитирует РИА Новости заявление Слуцкого.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. До недавнего времени участниками договора до были 34 государства.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из соглашения. Поводом для этого стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения положений договора со стороны РФ. Подобные обвинения российская сторона неоднократно отвергала. Тем не менее в ночь на 22 ноября 2020-го США завершили выход из ДОН.

Аналогичную процедуру Россия начала в середине января этого года. В МИД РФ тогда отметили, что после того, как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, "тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер".

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