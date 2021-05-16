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Европарламент в Брюсселе

Европарламент озвучил пять рекомендаций по поводу отношений с Россией

© AFP 2021 / SEBASTIEN BOZON
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210516/34763728/europarlament-ozvuchil-pyat-rekomendatsiy-po-povodu-otnosheniy-s-russia.html

Комитет Европарламента рекомендует поддерживать российское "продемократическое общество" и противостоять "вмешательству" Москвы в дела ЕС.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Комитет по международным отношениям Европейского парламента составил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Об этом пишет RT, ссылаясь на текст документа.

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Как следует из доклада, придерживаясь принципа "поддержки демократии" необходимо  противостоять "русскоязычной пропаганде". Для этого, в частности, Евросоюзу рекомендуют способствовать созданию телеканала с круглосуточным вещанием.

Комитет также предлагает Брюсселю рассмотреть возможность не признавать легитимность нового состава российской Госдумы после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы доклада рекомендуют активно рассказывать о выгодах, которые Россия может получить в случае демократических преобразований.

"Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией, включающее широкий спектр условий и стимулов, таких как облегчение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также стратегическое партнерство; оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России", — цитирует RT авторов доклада.

Для большей стимуляции россиян к "демократическим переменам" в комитете Европарламента предлагают принять для РФ стратегию стран, присоединившихся к программе "Восточное партнерство", в которую уже входят Украина, Грузия, Молдова, Армения, Белоруссия и Азербайджан.

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Для "защиты демократии во всем мире" авторы доклада призывают ЕС объединиться с Соединенными Штатами и разработать общие меры (совместные действия, связанные с санкциями, единые условия представления финансовой помощи, поддержка активистов-правозащитников).

В документе также подчеркивается, что в соответствии с принципом "демократия прежде всего" Евросоюзу следовало бы учитывать в любом диалоге или соглашении с Москвой вопрос о соблюдении прав человека и проведении свободных выборов.

При этом в комитете порекомендовали начать с проекта газопровода "Северный поток — 2".

"ЕС и его страны-участники должны пересмотреть свои проекты по инвестиционной поддержке и экономическому сотрудничеству, начиная с приостановки проекта "Северный поток – 2", – заявили в ведомстве.

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Европейские политики обращают внимание и на сдерживание "российской агрессии". В этом пункте они предложили совместно с НАТО и международными партнерами оказывать давление на Москву, чтобы она "не вмешивалась" в дела региона "Восточного партнерства".

Если же Россия продолжит "агрессивные угрозы", авторы доклада рекомендуют ЕС быть готовым к тому, чтобы призвать к отключению страны от международной платежной системы SWIFT. Европейскому объединению также посоветовали подготовить четкий план по сокращению зависимости от российских газа и нефти, по крайней мере пока у власти в РФ находится нынешнее руководство, добавили политики. 

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