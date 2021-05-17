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Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Главы МИД Украины, Молдовы и Грузии заявили о создании "Ассоциированного трио"

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210517/34774246/glavy-mid-ukrainy-moldovy-i-gruzii-zayavili-o-sozdanii-associirovannogo-trio.html

В Киеве встретились главы трех министерств иностранных дел стран, подписавших с ЕС соглашение об ассоциации.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В Киеве министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали меморандум о взаимопонимании между тремя министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области европейской интеграции.

Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Восточное партнерство": имитация интеграции

Глава молдавской дипломатии Аурелиу Чокой находится с визитом в Киеве по приглашению своего украинского коллеги Дмитрия Кулеба для участия во встрече, сообщает пресс-служба МИДЕИ.

Подписанный меморандум о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.

Министры также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства ЕС, который состоится в этом году, а также темы "укрепления региональной безопасности".

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Теги:
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