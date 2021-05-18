НАТО готово к диалогу с Россией

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Североатлантический альянс выразил готовность к диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, передает РИА Новости. Об этом заявил глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич, открывая в Брюсселе заседание на уровне начальников штабов.

"Мы сохраняем двойной подход по отношению к России, в частности, через Совет Россия-НАТО. Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия-НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным", - сказал он.

Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов проводит во вторник заседание в очном режиме. В повестке встречи: стратегия развития альянса НАТО-2030, стратегическое военное планирование НАТО и адаптация, операции, миссии и другая деятельность, а также ситуация на Украине и в Грузии.

Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования. Предыдущее заседание комитета прошло в Брюсселе в конце января.

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