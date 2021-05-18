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Президент РФ Владимир Путин

Путин: Россия будет содействовать поиску решения приднестровской проблемы

© Sputnik / Сергей Ильин
Политика
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Sputnik Молдова
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Владимир Путин также заявил о том, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе у посла Молдовы в России Владимира Головатюка, передает РИА Новости.

"В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы… Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.

Владимир Головатюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владимир Головатюк официально назначен послом Молдовы в России

Владимир Головатюк был официально назначен на должность посла Молдовы в России 18 декабря 2020 года. Кандидатуру Головатюка одобрили в правительстве и в парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

По словам Головатюка, его главной задачей в качестве посла Молдовы в России является защита интересов молдавских граждан и молдавского бизнеса.

"Нужно четко обозначить свои приоритеты, обозначить интересы страны. Политика должна быть максимально прагматичной. Никаких прыжков вправо или влево", - считает Головатюк.

До этого периода Владимир Головатюк возглавлял в законодательном органе комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Биография Владимира Головатюка>>>

Согласно статье 10 Закона о дипломатической службе, послы назначаются и отзываются президентом Республики Молдова по предложению правительства. Предложения о назначении на эти должности представляются в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции по согласованию с парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

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