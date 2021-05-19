Россия предложила помощь Азербайджану и Армении в демаркации границы

Глава МИД РФ сообщил, что Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Российская Федерация выступила с предложением стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", — сказал дипломат.

Он также отметил, что Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.

Минобороны Армении ранее сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, о чем конкретно шла речь.

Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис – Давид Бек и Горис - Капан, которые проходят через проблематичные территории.

До того, как там оказался российский контингент, стороны уточняли пункты расположения временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном, после того как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Жители населенных пунктов в этой местности считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.

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