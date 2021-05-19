В России приняли закон о денонсации Договора по открытому небу

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из Договора по открытому небу, 22 ноября процесс был завершен.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Госдума России приняла в среду закон о денонсации Договора по открытому небу. Решение было единогласным, передает РИА Новости.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу первого января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и различных мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, 22 ноября процедура была завершена.

В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.

Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.

Одиннадцатого мая президент внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Вчера комитет Госдумы по обороне поддержал документ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что никто из участников Договора по открытому небу не воздействовал на американскую сторону для ее возвращения в соглашение.

Выступая в Госдуме, он отметил, что "практически все до единого оставшиеся участники договора выразили сожаление, в связи с этим решением США".

При этом он добавил, что «никто, в том числе страны, не являющиеся формально участниками НАТО, скажем так, европейские нейтралы, входящие в ДОН, по нашим данным не предпринял реальных шагов для того, чтобы воздействовать на Вашингтон в интересах, ну, если не полного пересмотра, то, по крайней мере, уточнения позиции и сохранения шанса на продолжение усилий в направлении возвращения США в договор".

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