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Пентагон.

Военных проверят на экстремизм: что придумал Пентагон

© AFP 2021
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210519/34795238/Voennykh-proveryat-na-ekstremizm-chto-pridumal-Pentagon.html

Комитет Минобороны США разрабатывает программу, позволяющую отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений.

КИШИНЕВ, 19 мая  – Sputnik. Программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним информации намерен запустить Пентагон, сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы Министерства обороны США.

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Комитет Минобороны США, как отмечает издание, которое цитирует РИА Новости, сейчас разрабатывает программу, позволяющую "на постоянной основе" отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения. Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.

Доклад, в котором шла речь об опасности правого экстремизма и расизма среди военных, Пентагон представил в марте. Задание подготовить такой документ поступило от Конгресса за несколько месяцев до событий 6 января. Напомним, в тот день толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США, пытаясь помешать утверждению результатов выборов. Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В числе десятков задержанных и обвиненных в беспорядках были как ультраправые, так и бывшие военные, некоторые относились сразу к двум этим категориям.

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