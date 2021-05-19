Военных проверят на экстремизм: что придумал Пентагон

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним информации намерен запустить Пентагон, сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы Министерства обороны США.

Комитет Минобороны США, как отмечает издание, которое цитирует РИА Новости , сейчас разрабатывает программу, позволяющую "на постоянной основе" отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения. Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.

Доклад, в котором шла речь об опасности правого экстремизма и расизма среди военных, Пентагон представил в марте. Задание подготовить такой документ поступило от Конгресса за несколько месяцев до событий 6 января. Напомним, в тот день толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США, пытаясь помешать утверждению результатов выборов. Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В числе десятков задержанных и обвиненных в беспорядках были как ультраправые, так и бывшие военные, некоторые относились сразу к двум этим категориям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova