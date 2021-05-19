Берлинские заявления: о чем говорила Санду со Штайнмайером

Официальный визит Майи Санду в Берлин: первые заявления главы государства и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по итогам встречи.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Германия заинтересована в демократической, стабильной и процветающей Молдове. Об этом заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в среду по итогам встречи с лидером республики Майей Санду, находящейся с официальным визитом в Берлине.

"В Германии мы на двустороннем уровне, а также на европейском уровне выступаем за поддержку вашей страны. Мы хотим дружбы, партнерства между Европейским союзом и Республикой Молдова", – сказал Штайнмайер.

Он отметил, что Германия поддержала Молдову в получении вакцины через платформу COVAX, а также прокомментировал политическую ситуацию в республике.

"Конечно, мы обсудили и внутриполитическую ситуацию в Молдове, за которой пристально следили и в Германии, и два последних решения Конституционного суда Молдовы (об отмене ЧП и о роспуске парламента – ред.), которые подготовили почву для досрочных выборов в республике, для избрания нового парламента", – заявил политик.

По его словам, вне зависимости от исхода выборов в молдавском обществе наблюдается сильная поляризация.

Отдельно Штайнмайер остановился на вопросе приднестровского урегулирования, отметив, что в этом направлении не было ощутимых подвижек в последнее время, но выразил надежду на "улучшение ситуации" после парламентских выборов, которые намечены в Молдове.

Санду также сообщила, что обсудила со Штайнмайером политическую ситуацию и безопасность в регионе.

"Стабильность в восточноевропейском соседстве – важная предпосылка для развития Республики Молдова. Это также важно для Европейского союза, который хочет мира на границе и конструктивного диалога со странами Восточного партнерства и Россией", – сказала Санду.

Глава молдавского государства заявила, что рассчитывает укрепить экономические отношения между Германией и Республикой Молдова, отметив, что Германия – один из основных торговых партнеров республики в Европе.

Майя Санду 19 и 20 мая находится в Берлине с официальным визитом по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova