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Авиаудар по Израилю со стороны Газы

Более 4000 ракет выпущено по Израилю с начала обострения конфликта

© REUTERS / Amir Cohen
Политика
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Sputnik Молдова
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Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая, обмен ракетными ударами привел к гибели людей с обеих сторон.

КИШИНЕВ, 20 мая  – Sputnik. С начала обострения конфликта из сектора Газа по Израилю было выпущено около 4070 ракет, 610 из них упали внутри анклава, сообщает РИА Новости.

Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
© AFP 2021 / Mohammed Abed
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По данным пресс-службы израильской армии, которую цитирует агентство, система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% снарядов.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.

По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.

Франция, Тунис, Египет и Иордания ранее подготовили проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня. Тему несколько раз обсуждали в СБ, однако какого-либо заявления по итогам переговоров не было. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США уже неоднократно блокировали принятие документа, поскольку сами работают над урегулированием в двустороннем формате.

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