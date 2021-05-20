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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова: беседа Лаврова и Блинкена получилась конструктивной

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210520/34810334/zakharova-beseda-lavrova-i-blinkena-poluchilas-konstruktivnoy.html

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила конструктивный характер прошедшей накануне в Рейкьявике первой встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В эфире Youtube-канала она сообщила, что встреча "продлилась больше, чем планировалось", передает РИА Новости.

"Присутствующая пресса на этой встрече - американские, российские, местные журналисты - были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась", - сказала Захарова.

По ее словам, "обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест, когда идет протокольная съемка, когда стороны обмениваются первыми приветственными фразами".

Она добавила, что "эти фразы настолько были содержательные и настраивали стороны, делегации, переговорщиков на конструктивную работу", что журналисты никаких реплик не выкрикивали.

Сергей Лавров сделал ряд заявлений после встречи с Блинкеном. 

Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета. По ее окончании глава МИД РФ заявил, что стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Блинкен подчеркнул, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

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