Кому и за что Владимир Путин пообещал "выбить зубы"

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. На попытки посягнуть на территории России страна ответит жестко, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", передает РИА Новости.
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться", – пообещал он.
По словам Путина, как только страна становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Он отметил, что такие попытки продолжались даже после распада Советского Союза.
Президент подчеркнул, что Россия при этом не идет по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили три триллиона рублей или примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США "зашкаливают за 770 миллиардов долларов".
Говоря о Российской армии, президент подчеркнул, что она располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.
"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия межконтинентальной дальности - планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие", – сказал он.
Путин предупредил, что попытки сдерживать Россию продолжатся, так как ее оппонентам "такая страна просто не нужна".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>