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Президент РФ Владимир Путин

Кому и за что Владимир Путин пообещал "выбить зубы"

© Sputnik / Сергей Ильин
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210520/34815248/komu-i-za-chto-vladimir-putin-poobeschal-vybit-zuby.html

Российский лидер в резких выражениях прокомментировал возможные попытки посягательства на территории РФ.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. На попытки посягнуть на территории России страна ответит жестко, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", передает РИА Новости

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться", – пообещал он.

По словам Путина, как только страна становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Он отметил, что такие попытки продолжались даже после распада Советского Союза.

Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© Sputnik / Сергей Ильин
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"Действительно, потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире, 146 миллионов человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит. Но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, – напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия при этом не идет по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили три триллиона рублей или примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США "зашкаливают за 770 миллиардов долларов".

Говоря о Российской армии, президент подчеркнул, что она располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия межконтинентальной дальности - планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие", – сказал он.

Путин предупредил, что попытки сдерживать Россию продолжатся, так как ее оппонентам "такая страна просто не нужна".

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