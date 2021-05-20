Майя Санду ездила в Берлин, чтобы поговорить с Меркель по видеосвязи

Германия, конечно, локомотив Европы. Но вот о чем вести переговоры с этим локомотивом маленькому вагончику, который так и не прицепили к европейскому поезду и оставили тихо зарастать травой в тупике "ассоциации с ЕС", решительно неясно.

Видна ли Молдова с президентской башни

Хочется увидеть в этом визите президента Молдовы логику, которая не была бы сопряжена с предвыборной кампанией партии PAS — которая, как известно, сплошь состоит из "хороших людей", объявивших монополию на обладание кнопкой "сделать хорошо". (Это впервые пожалуй, в мировой истории, когда "хороший человек" — это в буквальном смысле профессия.)

Но логики такой не просматривается. Да и сделать хорошо не получается тоже.

В стране в восьмой раз с начала года повышаются цены на топливо — а вслед за ними галопирует и инфляция.

Ни одного договора на поставку вакцины в Молдову нет, хотя разговоров было много. И Майя Санду тоже много раз говорила по этому поводу что-то такое, сочувственное и оптимистическое, про европейский выбор и спасибо партнерам — но все без толку. Вакцины больше не стало. Правда, поступают десятки тысяч доз, из гуманитарной помощи, но это капля в море для страны, которой этих доз нужен миллион, хотя бы для начала.

Тлеют по всей железной дороге очаги забастовок, потому что рабочие не получали зарплату по пять, и уже похоже, по шесть месяцев. Но ни слова о железнодорожниках не говорит Майя Санду, будто не замечает катастрофы, которая творится не в европейских столицах, не в Берлине, а практически под стенами ее президентского замка.

И что теперь, железнодорожникам предложат подождать до 11 июля, и еще пару месяцев, пока не будет учреждено и не встанет на ноги новое правительство — если оно вообще будет учреждено?

Инвестиции в будущее на берегах Шпрее

Вместо того, чтобы разгребать всю эту кучу проблем, которые больно бьют по интересам каждого из тех, кого Майя Санду считает своими избирателями (она же "президент всех граждан") глава государства отправляется в Берлин — с неясной и непонятной с точки зрения здравого смысла целью. Потому что общей двусторонней повестки дня у Кишинева с Берлином нет. И никаких документов, которые надо бы подписать главам двух государств, тоже нет, и не предвидится.

Получается, отправилась Майя Санду в Берлин исключительно ради фотосессий с лидерами германского государства, которые так пригодились бы пропрезидентской PAS для очередных бодрых баннеров про "хороших людей".

Вершиной визита должна была стать личная встреча (и фотосессия, разумеется) Майи Санду с канцлером Германии Ангелой Меркель. Но и тут вышла осечка.

По непонятным причинам личной встречи с Меркель президент Молдовы удостоена не была. В администрации Санду это неуклюже объяснили "эпидемиологическими ограничениями". Хотя никакие ограничения не помешали президенту Германии Франку-Вальтер Штайнмайеру в тот же день выступать с Майей Санду на брифинге, пить с нею чай за столиком и даже идиллически прогуливаться в саду, беседуя о чем-то таком, президентском, недоступном простым смертным.

Выгрести из неудобной ситуации пиарщики президента Молдовы попытались на встрече Майи Санду с новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Армином Лашетом. Лояльная президенту пресса, строчащая реляции о президентском визите, даже окрестила его "будущим канцлером Германии" — дескать, вот, президент Молдовы проявляет дальновидность и инвестирует в будущее.

Но тут еще бабушка надвое сказала, на самом деле. По результатам соцопроса Deutschlandtrend, большинство немцев хотели бы видеть на посту канцлера не Лашета, а его коллегу Фридриха Мерца. А вот у Лашета перспективы, скорее, негативные — в феврале 43 процента респондентов не считали Лашета достойным претендентом на роль кандидата в канцлеры, в то время как за него — всего 30 процентов.

Может быть, с Мерцем надо было встречаться Майе Санду, если уж всерьез инвестировать в будущее? Не говоря уже о том, что лидируют в Германии вовсе не ХДС, а "Зеленые", и именно им прочат победу многие политологи на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года.

Хватило бы и Аурелиу Чокоя

Встреч в Берлине было много, но никаких стратегических двусторонних соглашений, за которыми президенты ездят друг к другу в гости, подписано не было.

Не было подписано даже неважных соглашений — вообще ничего.

Из множества встреч — а в Берлине президент Молдовы встретилась с множеством людей, начиная с президента и глав министерств и заканчивая представителями фракций бундестага и партийных руководителей — Майя Санду не унесла ни одного документа.

Все, за что можно зацепиться — это осторожные и уклончивые упоминания о "ходе переговоров", и " возможностях". Речь идет о признании свидетельств о вакцинации, выданных в Республике Молдова и водительских прав — по которым не было достигнуто никаких новых результатов, кроме подтверждения, что переговоры идут.

Даже самые фанатичные сторонники Майи Санду должны согласиться, что это вовсе не президентский, а правительственный или даже министерский уровень. Нет здесь никакого политического измерения, и официальных визитов в Берлин для этого не нужно.

Хватило бы и одного и. о. премьера, и. о. министра иностранных дел Аурелиу Чокоя. А если бы его не хватило (все же он и. о., а не полномочный министр), значит, и говорить не о чем — все равно никаких конкретных решений принято не будет.

Да, и чуть не забыли — еще одной темой для обсуждения Майи Санду и Ангелы Меркель стала "готовность обсуждать вопрос о разрешении на въезд для сезонных рабочих", за что президент Молдовы горячо (и непременно с упоминанием "европейского выбора") поблагодарила канцлера Германии.

Поденная работа батраком на клубничных грядках — это, конечно, мечта многих обнищавших жителей Молдовы. Но не хотелось бы думать, что это и есть та самая европейская мечта, которую предлагает Молдове Майя Санду. Политик, которая проникновенно сообщала с трибун, что главная ее задача — это вернуть граждан Молдовы домой, а вовсе не отправлять их пачками за рубеж горбатиться на чужом поле.

И вот в этом смысле, в смысле нажимания кнопки "сделать хорошо", чтобы граждане Молдовы могли вернуться домой, визит Майи Санду в Берлин не принес ничего, достойного упоминания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova