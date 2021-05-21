Россия приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"С первых минут кризиса – он продлился 10 дней – российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне", - отметила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами, заявила Захарова. Кроме того, в целях кризисного урегулирования был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

"В результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, он унес жизни 230 палестинцев, включая детей, 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля. Мы выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавших. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций, в том числе спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Веннесланд", - сказала Захарова.

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности в четверг вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Режим прекращения огня вступил в силу в 02.00 в ночь на пятницу. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

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