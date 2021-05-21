НАТО наращивает военную активность в Черном море – МИД РФ

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Наращивание военной активности НАТО в акватории Черного моря и увеличение числа учений с Киевом не способствуют урегулированию в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.
"Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Всего на территории Украины в текущем, 2021 году, запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", - сказала Захарова.
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