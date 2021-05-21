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Корабли НАТО в Черном море

НАТО наращивает военную активность в Черном море – МИД РФ

© Photo : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. Morrison
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210521/34831540/nato-naraschivaet-voennuyu-aktivnost-v-chernom-more-mid-rf.html

В настоящее время в акватории Черного моря проходят крупнейшие за последние годы учения НАТО Defender Europe 21.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Наращивание военной активности НАТО в акватории Черного моря и увеличение числа учений с Киевом не способствуют урегулированию в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

"Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Иллюстративное фото
© Photo : Facebook/NATO Force Integration Unit Romania
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Официальный представитель МИД РФ уточнила, что сейчас "самые крупные за последние четверть века" учения НАТО Defender Europe 21, где принимают участие 28 тысяч военных из 27 стран НАТО и ее союзников, на очереди проведение целой череды учений - Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze.

"Всего на территории Украины в текущем, 2021 году, запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", - сказала Захарова.

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