Захарова: реакция Запада на инцидент с посадкой лайнера Ryanair шокирует

Самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. Белорусские правозащитники сообщили, что этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, передает РИА Новости.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники заявили, что этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории quod licet Iovi, non licet bovi ("что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно неактуальна в связи с утратой некогда лидировавших истинно лидерских качеств". Как отметила дипломат, "кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали".

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.

Она считает, что "использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит. Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали".

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый США в разглашении государственной тайны.

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