Захарова: реакция Запада на инцидент с посадкой лайнера Ryanair шокирует

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, передает РИА Новости.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
По ее словам, "жизнь "цивилизованных демократий" по траектории quod licet Iovi, non licet bovi ("что дозволено Юпитеру, не дозволено быку") давно неактуальна в связи с утратой некогда лидировавших истинно лидерских качеств". Как отметила дипломат, "кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.
Она считает, что "использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит. Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали".
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый США в разглашении государственной тайны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>