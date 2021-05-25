Глава ЕК напомнила о важности РФ для ЕС и для решения международных проблем

Главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к июньскому саммиту.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ, пишет РИА Новости.

"Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту.

"На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", – заключила глава ЕК.

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