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Флаги России и ЕС

Глава ЕК напомнила о важности РФ для ЕС и для решения международных проблем

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210525/34871541/glava-ek-napomnila-o-vazhnosti-rf-dlya-es-i-dlya-resheniya-mezhdunarodnykh-problem.html

Главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к июньскому саммиту.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Россия, несмотря на "дестабилизирующую деятельность" в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, она также является важным игроком на международной арене. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Европейского союза, на котором обсуждались отношения ЕС с РФ, пишет РИА Новости.

Денис Мельник - кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ.
© Sputnik
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"Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, именно поэтому главе евродипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией к следующему июньскому саммиту.

"На базе этого доклада мы проанализируем наши отношения с Россией на следующем Евросовете", – заключила глава ЕК.

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