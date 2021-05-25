Лавров высказался о переговорах по саммиту Путина и Байдена

Лавров добавил, что в ближайшее время будет озвучена окончательная позиция российской стороны по всем вопросам, касающимся будущей встречи.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.

Ранее в Рейкьявике состоялась первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, передает РИА Новости. Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета.

Почти два часа дипломаты говорили о российско-американских отношениях. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, стратегическую стабильность, "Северный поток – 2" и перспективы встречи президентов.

"Будем готовить предложения нашим президентам и по этим вопросам (функционирование загранучреждений), и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности. Это, наверное, ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе", - сказал Лавров по итогам двухчасовой встречи с Блинкеном.

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