Референдум в Белоруссии: гражданам предложат ответить на один вопрос

Проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект Основного закона будет до конца 2021 года.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что во время конституционного референдума гражданам страны будет предложено ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона.

"Это, конечно, будет один вопрос, потому что все изменения, которые закладываются в конституцию, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: "Согласны ли вы с новой редакцией конституции?". Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку", - сказала Ермошина.

Сам проект поправок, по ее словам, будет заблаговременно доведен до сведения граждан и будет опубликован в средствах массовой информации, что является обязательным условием.

"Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы благодаря сети интернет", - предположила Ермошина.

Белоруссия при желании может пригласить иностранных наблюдателей на конституционный референдум в 2022 году, но это не обязанность страны, заявила Ермошина.

"Вообще, у нас обязанность приглашать (международных наблюдателей – прим. ред.) только на выборы в нижнюю палату парламента и на выборы президента. Что же касается референдума, об этом не говорится в копенгагенском документе, согласно которому мы приглашаем наблюдателей. Поэтому это наше право. Если будет желание – можем пригласить, а можем и не приглашать", - сказала Ермошина.

Дата проведения конституционного референдума в Белоруссии в 2022 году зависит от политического решения руководства страны, поскольку она не будет привязана к какой-то другой избирательной кампании, заявила она.

"Это будет политическое решение, сейчас референдум ни с чем не связан. Но коль глава государства на Всебелорусском собрании говорил о январе-феврале следующего года, то на это надо и ориентироваться. Дело в том, что на подготовку и проведение референдума, в отличие от выборов, требуется только 30 дней. Это подготовка чисто техническая, потому что сама кампания, если мы говорим о январе, то значит, референдум будет назначен в декабре, если мы говорим о феврале, то значит, он будет назначен в январе. Тогда будут создаваться и территориальные, и участковые комиссии, и проект конституции будет публиковаться", - сказала Ермошина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект Основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

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