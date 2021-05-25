Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

Пресс-служба Кремля подтвердила информацию о встрече Владимира Путина и Джо Байдена этим летом в Швейцарии.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

Ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны, передает РИА Новости.

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