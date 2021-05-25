18:11 25 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.69
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/18/34859656.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210525/34877568/putin-i-bayden-vstretyatsya-v-zheneve-16-iyunya.html

Пресс-служба Кремля подтвердила информацию о встрече Владимира Путина и Джо Байдена этим летом в Швейцарии.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Викторович Лавров
© Photo : МИД РФ
Лавров высказался о переговорах по саммиту Путина и Байдена

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

Ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны, передает РИА Новости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Блинкен: разговор Путин-Байден был бы полезен России и США
Кремль рассказал о возможном формате встречи Путина и Байдена

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться