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Президент Сирии Башар Асад

В Сирии проходят президентские выборы

© AFP 2021
Политика
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Sputnik Молдова
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За выборами на протяжении всего дня смогут следить международные журналисты и приглашенные из разных стран наблюдатели.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В Сирии стартовали выборы президента, передает РИА Новости. По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков.

Участки будут открыты до 19.00, при необходимости их работу продлят на пять часов. За выборами на протяжении всего дня смогут следить международные журналисты и приглашенные из разных стран наблюдатели.

Президент Сирии Б. Асад
© Sputnik / Михаил Климентьев
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На пост президента помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Представители сирийской внешней оппозиции ранее говорили об отказе от участия в президентских выборах, заявление о нелегитимности выборов в САР делала и Анкара. Германия вообще запретила проведение выборов на своей территории. Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Питер Стано сообщил, что ЕС был бы готов поддержать проведение "свободных и справедливых" выборов в Сирии, но сильно сомневается, что они будут таковыми.

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