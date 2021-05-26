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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко прокомментировал ситуацию с Ryanair

© AP Photo / Andrei Stasevich
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210526/34884350/lukashenko-prokommentiroval-situatsiyu-s-ryanair.html

Президент добавил, что экипаж самолета Ryanair во время полета советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам, передает РИА Новости.

Национальный аэропорт Минск
© Sputnik / Viktor Tolochko
Орган гражданской авиации Молдовы высказался по инциденту с самолетом Ryanair

"Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил Лукашенко на встрече в парламенте. Подробности приводит агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко также сказал, что экипаж самолета Ryanair во время полета советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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