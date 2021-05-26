"Может быть сюрприз". Политолог о встрече Путина и Байдена

Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин предположил, о чем будут говорить президенты двух стран.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Информацию подтвердили и в Белом доме.

Среди тем, которые планируется обсудить на саммите – состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическая стабильность и международная повестка, в том числе борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, передает Радио Sputnik.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит согласовать.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что темы для обсуждения определяются состоянием двусторонних отношений.

"У нас сейчас – острое противостояние, что является определенностью. Если бы было непонятно, дружим мы или враждуем, то это очень сильно отражалось бы на возможности выстраивания определенных конструкций взаимодействия. А сейчас определенность есть: мы – противники. Не Россия это объявила, мы были поставлены перед фактом. Поэтому то, что сейчас могут обсуждать президент России и президент США, это глобальная безопасность, потому что это касается всех. Что помимо этого могут обсуждать президенты? Это глобальные изменения, но не только климата, а и международных отношений", – считает Алексей Мухин.

По мнению Мухина, встреча может стать началом нового этапа в отношениях России и США.

"По сути, речь идет о подготовке, образно выражаясь, новой Ялтинской конференции. Мы сейчас находимся достаточно далеко от процесса завершения этих переговоров. Хотя может быть сюрприз: переговорный процесс пройдет настолько быстро, оперативно, что мы окажемся с результатом гораздо раньше, чем рассчитываем сейчас. Но! Уже очевидно, что США, несмотря на свое мнение, навязываемое остальным, что "Россия не является международным игроком с высоким статусом", теперь вынуждены признать обратное. Сам факт встречи говорит именно об этом", – заявил политолог.

Тринадцатого апреля американский президент в ходе телефонных переговоров с Путиным упомянул стремление Вашингтона выстраивать с Москвой "стабильные и предсказуемые отношения" в соответствии с национальными интересами США.

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