В Госдуме прокомментировали идею властей Бухареста назвать улицу в честь Протасевича

По словам российского парламентария, таким способом страны Запада пытаются героизировать людей с неоднозначной биографией в тех странах, в которых, по их мнению, действует нелегитимный или недостаточно демократичный режим.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Страны Запада приняли для себя за основу возможность вмешиваться в дела иностранных государств и решили, что имеют право трактовать, какой режим в государстве является легитимным, а какой нет. Так депутат Государственной думы Российской Федерации Артем Туров прокомментировал инициативу властей Бухареста о переименовании улицы, на которой расположено посольство Белоруссии, в честь задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Практику вмешательства стран Запада во внутренние дела других стран, по словам Турова, можно было наблюдать неоднократно.

"То, что одна из стран пытается переименовать улицу в честь человека, который занимался, в том числе, экстремистской деятельностью, рассказывал в своих постах на канале как изготавливать "коктейли Молотова", рассказывал, как противодействовать органам правопорядка — это вызывает недоумение", — заявил депутат.

По словам Турова, что-то подобное не могло произойти в одной из стран Европы.

"Мы видели как во Франции власти действовали в отношении движения "Желтых жилетов", как они реагировали на нарушение правопорядка. Такого просто не могло произойти, чтобы в честь какого-то экстремиста или человека, который пропагандирует такие идеи, была названа улица во Франции или Германии. Кажется это был бы нонсенс", — говорит депутат Госдумы.

Таким образом, по мнению российского парламентария, страны Запада пытаются, в тех странах, в которых, по их мнению, действует нелегитимный или недостаточно демократичный режим, героизировать людей с неоднозначной биографией.

"Поэтому для меня то, что происходит в Румынии, вызывает неоднозначное отношение. На этом примере мы видим, как в Европе работают двойные стандарты", — подчеркнул Туров.

Отметим, примар первого сектора Бухареста Клотильда Арманд пообещала предложить мэрии Бухареста переименовать улицу, на которой расположено посольство Белоруссии в Румынии, в честь "журналиста-диссидента" Романа Протасевича.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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